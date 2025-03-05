Росія вчетверте за два тижні вдарила по енергосистемі Одещини
Енергетичний холдинг ДТЕК підтвердив російську атаку на енергосистему Одещини ввечері 4 березня – це був четвертий випадок за два тижні. Про це повідомила пресслужба компанії.
У ДТЕК заявили, що фахівці почнуть ремонтувати уражений енергооб'єкт після отримання дозволу від рятувальників.
Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер після цього написав, що опалення і водопостачання в обласному центрі працюють уже у штатному режимі, а енергетики продовжують відновлювальні роботи.
Проблеми з водою, світлом і опаленням в частині Одесі виникли після дронового удару Росії ввечері 4 березня.
Про загрозу застосування БпЛА о 21:33 писав мер Одеси Геннадій Труханов.
Згодом Кіпер розповів про загиблого внаслідок атаки ворожих безпілотників 77-річного жителя села Лиманка Таїровської громади. Він помер через осколкові поранення.
Уламки збитих БпЛА у передмісті Одеси пошкодили приватні будинки. Внаслідок цього спалахнула пожежа, на місці події працювали рятувальники.
Також росіяни атакували ракетою Білгород-Дністровський район Одеської області. Вона
- 1 березня росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою. Внаслідок цього постраждали двоє людей, пошкоджені судно та припортова інфраструктура.
- У ніч проти 5 березня РФ вгатила ракетами по Павлограду. Через це постраждали будинки та промислові підприємства.