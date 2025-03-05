Росія вчетверте за два тижні вдарила по енергосистемі Одещини
Ліквідація наслідків російської атаки на Одещину 4 березня (Фото: ДСНС Одещини)

Енергетичний холдинг ДТЕК підтвердив російську атаку на енергосистему Одещини ввечері 4 березня – це був четвертий випадок за два тижні. Про це повідомила пресслужба компанії.

У ДТЕК заявили, що фахівці почнуть ремонтувати уражений енергооб'єкт після отримання дозволу від рятувальників.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер після цього написав, що опалення і водопостачання в обласному центрі працюють уже у штатному режимі, а енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Росія вчетверте за два тижні вдарила по енергосистемі Одещини

Проблеми з водою, світлом і опаленням в частині Одесі виникли після дронового удару Росії ввечері 4 березня.

Про загрозу застосування БпЛА о 21:33 писав мер Одеси Геннадій Труханов.

Росія вчетверте за два тижні вдарила по енергосистемі Одещини

Згодом Кіпер розповів про загиблого внаслідок атаки ворожих безпілотників 77-річного жителя села Лиманка Таїровської громади. Він помер через осколкові поранення.

Уламки збитих БпЛА у передмісті Одеси пошкодили приватні будинки. Внаслідок цього спалахнула пожежа, на місці події працювали рятувальники.



Також росіяни атакували ракетою Білгород-Дністровський район Одеської області. Вона влучила у порожній санаторій і майже зруйнувала його будівлю. Загиблих або постраждалих немає.

  • 1 березня росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою. Внаслідок цього постраждали двоє людей, пошкоджені судно та припортова інфраструктура.
  • У ніч проти 5 березня РФ вгатила ракетами по Павлограду. Через це постраждали будинки та промислові підприємства.
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