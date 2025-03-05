Росія вчетверте за два тижні вдарила по енергосистемі Одещини

Росія знову уразила енергооб'єкт в Одеській області

Ліквідація наслідків російської атаки на Одещину 4 березня (Фото: ДСНС Одещини)

Енергетичний холдинг ДТЕК підтвердив російську атаку на енергосистему Одещини ввечері 4 березня – це був четвертий випадок за два тижні. Про це повідомила пресслужба компанії.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У ДТЕК заявили, що фахівці почнуть ремонтувати уражений енергооб'єкт після отримання дозволу від рятувальників.





Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер після цього написав, що опалення і водопостачання в обласному центрі працюють уже у штатному режимі, а енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Проблеми з водою, світлом і опаленням в частині Одесі виникли після дронового удару Росії ввечері 4 березня.

Про загрозу застосування БпЛА о 21:33 писав мер Одеси Геннадій Труханов.

Згодом Кіпер розповів про загиблого внаслідок атаки ворожих безпілотників 77-річного жителя села Лиманка Таїровської громади. Він помер через осколкові поранення.

Уламки збитих БпЛА у передмісті Одеси пошкодили приватні будинки. Внаслідок цього спалахнула пожежа, на місці події працювали рятувальники.







Також росіяни атакували ракетою Білгород-Дністровський район Одеської області. Вона влучила у порожній санаторій і майже зруйнувала його будівлю. Загиблих або постраждалих немає.