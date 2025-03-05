Россия в четвертый раз через две недели ударила по энергосистеме Одесской области

Россия снова поразила энергообъект в Одесской области

Ликвидация последствий российской атаки на Одесскую область 4 марта (Фото: ГСЧС Одесщины)

Энергетический холдинг ДТЭК подтвердил российскую атаку на энергосистему Одесской области вечером 4 марта – это был четвертый случай за две недели. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В ДТЭК заявили, что специалисты начнут ремонтировать пораженный энергообъект после получения разрешения спасателей.





Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер после этого написал, что отопление и водоснабжение в областном центре работают уже в штатном режиме, а энергетики продолжают восстановительные работы.

Проблемы с водой, светом и отоплением в Одессе возникли после дронового удара России вечером 4 марта.

Об угрозе применения БпЛА в 21:33 писал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Впоследствии Кипер рассказал о погибшем в результате атаки вражеских беспилотников 77-летнем жителе села Лиманка Таировской громади. Он умер из-за осколочных ранений.

Обломки сбитых БпЛА в пригороде Одессы повредили частные дома. В результате вспыхнул пожар, на месте происшествия работали спасатели.







Также россияне атаковали ракетой Белгород-Днестровский район Одесской области. Она попала в пустой санаторий и почти разрушила его здание. Погибших или пострадавших нет.