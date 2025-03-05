Россия в четвертый раз через две недели ударила по энергосистеме Одесской области
Энергетический холдинг ДТЭК подтвердил российскую атаку на энергосистему Одесской области вечером 4 марта – это был четвертый случай за две недели. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В ДТЭК заявили, что специалисты начнут ремонтировать пораженный энергообъект после получения разрешения спасателей.
Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер после этого написал, что отопление и водоснабжение в областном центре работают уже в штатном режиме, а энергетики продолжают восстановительные работы.
Проблемы с водой, светом и отоплением в Одессе возникли после дронового удара России вечером 4 марта.
Об угрозе применения БпЛА в 21:33 писал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Впоследствии Кипер рассказал о погибшем в результате атаки вражеских беспилотников 77-летнем жителе села Лиманка Таировской громади. Он умер из-за осколочных ранений.
Обломки сбитых БпЛА в пригороде Одессы повредили частные дома. В результате вспыхнул пожар, на месте происшествия работали спасатели.
Также россияне атаковали ракетой Белгород-Днестровский район Одесской области. Она
- 1 марта россияне ударили по Одессе баллистической ракетой. В результате пострадали два человека, повреждены судно и припортовая инфраструктура.
- В ночь на 5 марта РФ обстреляла ракетами Павлоград. Из-за этого пострадали дома и промышленные предприятия.