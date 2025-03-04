Россия ударила дронами. В Одессе исчезли вода и свет, в Харькове пострадало предприятие
Поздним вечером 4 марта Россия атаковала Украину. В Одессе враг ударил по критической инфраструктуре, в Харькове повреждено гражданское предприятие.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 20:43 из-за угрозы применения дронов. В результате удара по критической инфраструктуре часть города осталась без света, воды и тепла.
На местах работают экстренные службы, предварительно обошлось без пострадавших.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что в пригороде Одессы обломки сбитых российских дронов повредили частные дома, есть возгорания, на месте работают пожарные.
"Также во время воздушной тревоги враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал", – сообщил он.
В Харькове враг попал по гражданскому предприятию в Немышлянском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов. В результате атаки повреждено здание предприятия, выбиты стекла, а взрывной волной повреждены два троллейбуса.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В Киевской области в Бориспольском районе в результате вражеской атаки в многоэтажном жилом доме выбиты окна, сообщили в областной военной администрации. Также возник пожар на одном из предприятий.
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