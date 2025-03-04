Россия ударила дронами. В Одессе исчезли вода и свет, в Харькове пострадало предприятие
БпЛА( Иллюстративное фото: armyinform)

Поздним вечером 4 марта Россия атаковала Украину. В Одессе враг ударил по критической инфраструктуре, в Харькове повреждено гражданское предприятие.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 20:43 из-за угрозы применения дронов. В результате удара по критической инфраструктуре часть города осталась без света, воды и тепла.

На местах работают экстренные службы, предварительно обошлось без пострадавших.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что в пригороде Одессы обломки сбитых российских дронов повредили частные дома, есть возгорания, на месте работают пожарные.

"Также во время воздушной тревоги враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал",  – сообщил он.

В Харькове враг попал по гражданскому предприятию в Немышлянском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов. В результате атаки повреждено здание предприятия, выбиты стекла, а взрывной волной повреждены два троллейбуса.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Киевской области в Бориспольском районе в результате вражеской атаки в многоэтажном жилом доме выбиты окна, сообщили в областной военной администрации. Также возник пожар на одном из предприятий.

  • 1 марта Россия ударила по Украине 154 дрона. Сообщалось о погибшем и пострадавшем.
  • В ночь на 3 марта 2025 года Россия атаковала Украину 83 "шахедами" и имитаторами. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Черкасщина, Днепропетровщина и Запорожье.
  • 4 марта Россия запустила около сотни беспилотников по Украине, есть последствия на земле в нескольких регионах.
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