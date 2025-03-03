РФ запустила 83 беспилотника: есть пожары и повреждения в шести областях – детали, фото

Известно о последствиях на земле в Киевской области, Кривом Роге, Черкассах, Харькове, Сумской и Запорожской областях

Последствия в Харькове (Фото: ГСЧС)

С вечера 2 марта и в ночь на 3-е Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, запустив 83 "шахеда" и имитатора. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено избиение 46 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.

31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Черкасщина, Днепропетровщина и Запорожье.

В частности, россияне атаковали Харьков – попали в многоквартирный дом. Восемь человек пострадали, в том числе семилетний ребенок.

Сумская областная военная администрация сообщила, что в Степановской общине из-за удара БпЛА поврежден частный дом. Всего ночью в небе над областью сбили четыре "шахеда".

В Киевской области последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах. В Бориспольском районе произошел пожар на промышленном предприятии. Возгорание ликвидировано. Также повреждены складские помещения, элеватор, два автомобиля.

В Броварском – повреждены два частных дома.

В Обуховском – в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание камыша на открытом участке местности.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец пишет, что в небе над областью уничтожены пять российских БпЛА.

Обошлосьтбез травмированных, в большинстве случаев – без последствий для инфраструктуры. Однако в областном центре в результате падения вражеской цели возник пожар на территории мебельной фабрики, его потушили. Также там повреждены окна и кровли двух построек, грузовика. Повреждены и несколько соседних предприятий: там тоже взрывной волной выбило окна, зацепило транспортные средства.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак пишет, что вечером и ночью над областью сбили семь БпЛА.

В Кривом Роге в результате атаки пострадала 52-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте. Произошел пожар, который спасатели потушили. Повреждены промышленное предприятие, медучреждение, шесть многоэтажек, авто.

Фото: Telegram-канал Сергея Лисака

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров вечером 2 марта писал о работе ПВО, но о последствиях не сообщил.