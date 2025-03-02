Россияне ударили дронами по Харькову – загорелся пожар в многоэтажке, восемь пострадавших

Повреждены три дома, выбиты почти полторы сотни окон

Вечерний Харьков (Иллюстративный скриншот)

Россияне атаковали Харьков беспилотниками – восемь человек пострадали, в том числе ребенок, а также загорелся пожар в жилом доме, есть повреждения. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

22:07. Зафиксирован удар в Салтовском районе города.

22:10. Стало известно, что один из ударов пришелся по центральной части Харькова – есть возгорание балкона в многоквартирном доме. На месте работают спасатели, пишет Синегубов.

22:33. Идет ликвидация последствий российского удара в Киевском районе.

Пострадал 21-летний мужчина, обошлось без госпитализации.

Из-за попадания в многоэтажку произошло возгорание квартир, также повреждено остекление окон в близлежащих домах, отметил глава ОВА.

22:36. Количество пострадавших возросло до трех, медицинская помощь была оказана на месте.

22:56. На данный момент известно о четырех пострадавших, без госпитализации.

23:08. Число пострадавших возросло до пяти, написал мэр Харькова Игорь Терехов.

ОБНОВЛЕНО в 23:35. Сейчас известно о восьми пострадавших, среди них семилетний ребенок, сообщил городской голова.

Из-за прилета дрона повреждены три дома, выбиты почти полторы сотни окон.

На месте работают соответствующие службы и волонтеры.

Предварительно, по центральному району Харькова попал дрон-камикадзе типа Shahed.

Прокуратура опубликовала видео с последствиями атаки: