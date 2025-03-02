Россияне ударили дронами по Харькову – загорелся пожар в многоэтажке, восемь пострадавших
Россияне атаковали Харьков беспилотниками – восемь человек пострадали, в том числе ребенок, а также загорелся пожар в жилом доме, есть повреждения. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
22:07. Зафиксирован удар в Салтовском районе города.
22:10. Стало известно, что один из ударов пришелся по центральной части Харькова – есть возгорание балкона в многоквартирном доме. На месте работают спасатели, пишет Синегубов.
22:33. Идет ликвидация последствий российского удара в Киевском районе.
Пострадал 21-летний мужчина, обошлось без госпитализации.
Из-за попадания в многоэтажку произошло возгорание квартир, также повреждено остекление окон в близлежащих домах, отметил глава ОВА.
22:36. Количество пострадавших возросло до трех, медицинская помощь была оказана на месте.
22:56. На данный момент известно о четырех пострадавших, без госпитализации.
23:08. Число пострадавших возросло до пяти, написал мэр Харькова Игорь Терехов.
ОБНОВЛЕНО в 23:35. Сейчас известно о восьми пострадавших, среди них семилетний ребенок, сообщил городской голова.
Из-за прилета дрона повреждены три дома, выбиты почти полторы сотни окон.
На месте работают соответствующие службы и волонтеры.
Предварительно, по центральному району Харькова попал дрон-камикадзе типа Shahed.
Прокуратура опубликовала видео с последствиями атаки:
- В ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине почти восемь десятков ударных БпЛА и дронов-имитаторов, последствия на земле есть в четырех областях.
- В Херсоне россияне атаковали маршрутный автобус ударным беспилотником, в результате чего погибли и ранены.
- После взрыва водитель направил автобус в медицинское учреждение, чтобы пострадавшие как можно скорее получили помощь.