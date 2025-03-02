В Херсоне россияне ударили дроном по автобусу: есть погибшая и 10 раненых – фото

После атаки водитель направил автобус к больнице, чтобы пострадавшие как можно скорее получили помощь

Последствия атаки (Фото: Национальная полиция)

В воскресенье, 2 марта, в Херсоне россияне атаковали маршрутный автобус ударным беспилотником, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Около 12:00 оккупанты ударили по транспортному средству на остановке в Днепровском районе областного центра.

После взрыва водитель направил автобус к медицинскому учреждению, чтобы пострадавшие как можно скорее получили помощь. В результате обстрела одна женщина погибла, еще 10 граждан получили травмы разной степени тяжести.

Херсонская областная военная администрация уточнила, что смертельные ранения получила 53-летняя женщина. По данным областных властей, ранены девять человек.

В ОВА заявили, среди раненых – четыре мужчины (19, 56, 64 и 72 лет), а также пять женщин (58, 61, 66, 69 и 73 лет).

В тяжелом состоянии в больнице находится 64-летний херсонец. В результате атаки он получил минно-взрывную травму, осколковое ранение головы, предплечья, кисти и голеней.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что в больницу также обратился 58-летний мужчина. По его словам, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Херсон каждый день находится под российскими обстрелами. Оккупанты атакуют управляемыми авиабомбами, беспилотниками и другим вооружением.

1 декабря 2024 года россияне атаковали ударным беспилотником общественный транспорт в Херсоне, в результате чего погибли три человека.

19 февраля 2025 года через удар КАБом по многоэтажке погибли два человека.