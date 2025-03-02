В Херсоне россияне ударили дроном по автобусу: есть погибшая и 10 раненых – фото
В воскресенье, 2 марта, в Херсоне россияне атаковали маршрутный автобус ударным беспилотником, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Около 12:00 оккупанты ударили по транспортному средству на остановке в Днепровском районе областного центра.
После взрыва водитель направил автобус к медицинскому учреждению, чтобы пострадавшие как можно скорее получили помощь. В результате обстрела одна женщина погибла, еще 10 граждан получили травмы разной степени тяжести.
Херсонская областная военная администрация уточнила, что смертельные ранения получила 53-летняя женщина. По данным областных властей, ранены девять человек.
В ОВА заявили, среди раненых – четыре мужчины (19, 56, 64 и 72 лет), а также пять женщин (58, 61, 66, 69 и 73 лет).
В тяжелом состоянии в больнице находится 64-летний херсонец. В результате атаки он получил минно-взрывную травму, осколковое ранение головы, предплечья, кисти и голеней.
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что в больницу также обратился 58-летний мужчина. По его словам, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
- Херсон каждый день находится под российскими обстрелами. Оккупанты атакуют управляемыми авиабомбами, беспилотниками и другим вооружением.
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