Россияне атаковали Украину 79 беспилотниками: есть последствия в четырех областях

Последствия атаки в Хмельницкой области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине почти восемь десятков ударных БпЛА и дронов-имитаторов, последствия на земле есть в четырех областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 19:00 1 марта оккупанты запустили 79 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 63 беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

16 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Хмельницкая и Запорожская области.

Запорожская областная военная администрация сообщила, что из-за атаки в Запорожье загорелся четырехэтажный дом. Ранена 31-летняя женщина.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 21:30 1 марта в Балаклее за пределами населенного пункта зафиксировано падение обломков БпЛА. А у села Александровка в результате падения обломков беспилотника оборвана высоковольтная линия. Восстановительные работы продолжаются.

Дроновым атакам подверглись Сумская, Краснопольская, Боромлянская и Комышанская общины. Обошлось без пострадавших. Есть повреждения домов, нежилых помещений и автомобилей, сообщила Сумская ОВА.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в селе Пироговцы Хмельницкого района в результате удара БпЛА произошел пожар на территории частного домовладения. Пожар ликвидирован.

Взрывной волной повреждены девять жилых домов. Травмировалась женщина 1949 года рождения.

28 февраля Россия запустила по Украине более 200 дронов, в нескольких регионах сообщалось о последствиях атаки.

В тот же день в шести областях Украины ввели аварийные отключения света из-за атаки России на энергообъекты.

В ночь на 1 марта Россия атаковала Украину 154 дронами разных типов.