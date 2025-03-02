Россияне атаковали Украину 79 беспилотниками: есть последствия в четырех областях
В ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине почти восемь десятков ударных БпЛА и дронов-имитаторов, последствия на земле есть в четырех областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 19:00 1 марта оккупанты запустили 79 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 63 беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
16 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Хмельницкая и Запорожская области.
Запорожская областная военная администрация сообщила, что из-за атаки в Запорожье загорелся четырехэтажный дом. Ранена 31-летняя женщина.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 21:30 1 марта в Балаклее за пределами населенного пункта зафиксировано падение обломков БпЛА. А у села Александровка в результате падения обломков беспилотника оборвана высоковольтная линия. Восстановительные работы продолжаются.
Дроновым атакам подверглись Сумская, Краснопольская, Боромлянская и Комышанская общины. Обошлось без пострадавших. Есть повреждения домов, нежилых помещений и автомобилей, сообщила Сумская ОВА.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в селе Пироговцы Хмельницкого района в результате удара БпЛА произошел пожар на территории частного домовладения. Пожар ликвидирован.
Взрывной волной повреждены девять жилых домов. Травмировалась женщина 1949 года рождения.
- 28 февраля Россия запустила по Украине более 200 дронов, в нескольких регионах сообщалось о последствиях атаки.
- В тот же день в шести областях Украины ввели аварийные отключения света из-за атаки России на энергообъекты.
- В ночь на 1 марта Россия атаковала Украину 154 дронами разных типов.