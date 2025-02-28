В шести областях ввели аварийные отключения из-за атаки России на энергообъекты
В ряде украинских областей на фоне очередной российской атаки на энергообъекты введены аварийные отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.
В частности, ограничения коснулись Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областей.
Первоначально отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях, заверили в Укрэнерго.
- Россия каждую ночь массированно атакует Украину беспилотниками.
- Вечером 27 февраля и в ночь на 28-е РФ тоже запускала "шахеды". Часть беспилотников упала в Сумах, один из них попал в многоэтажку в Запорожье, также пострадала Харьковская область, в том числе энергетическая инфраструктура.