В шести областях ввели аварийные отключения из-за атаки России на энергообъекты

В ночь на 28 февраля оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетику

Иллюстративное фото: Depositphotos

В ряде украинских областей на фоне очередной российской атаки на энергообъекты введены аварийные отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

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В частности, ограничения коснулись Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областей.

Первоначально отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях, заверили в Укрэнерго.