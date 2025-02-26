Россия атаковала 177 беспилотниками: есть последствия в четырех областях
С вечера 25 февраля и в ночь на 26-е Россия снова массированно атаковала Украину беспилотниками, запустив 177 "шахедов" и дронов-имитаторов. Большинство БпЛА сбиты или локационно потеряны, но есть последствия в четырех областях, сообщили Воздушные силы.
По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 110 беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.
66 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области.
В частности, в Бучанском районе Киевской области в одном из населенных пунктах загорелся двухэтажный дом, там обнаружили тело погибшей женщины. Корреспонденты телемарафона с места происшествия говорят, что под завалами может быть еще одно тело – мужа погибшей.
В Харькове было четыре попадания в Шевченковском и Киевском районах. В последнем российский БпЛА атаковал многоэтажку.
Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что в небе над регионом уничтожены восемь вражеских беспилотников. Прошло без травмированных.
Сумская ОВА тоже не конкретизирует по поводу последствий – пишет, что над областью сбили 19 "шахедов".
- В ночь на 25 февраля Россия запустила по Украине 213 беспилотников и семь ракет. Большинство воздушных целей были сбиты.
- Также стало известно, что РФ начала атаковать Сумы новыми дронами.