Россия запускала БпЛА по Украине: пострадали Киевщина и многоэтажка в Харькове – фото
Последствия атаки российских БПЛА в Бучанском районе Киевщины (Фото: Николай Калашник/Telegram)

В ночь на 26 февраля Россия запускала по Украине беспилотники, в частности пострадали Киевщина и Харьков. Об этом сообщили начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник и мэр Харькова Игорь Терехов.

В Киевской области из-за российской атаки загорелся двухэтажный дом и пострадала 19-летняя девушка в Бучанском районе. Ее госпитализировали с забойной раной головы.

Россия запускала БпЛА по Украине: пострадали Киевщина и многоэтажка в Харькове – фото
Последствия атаки российских БПЛА в Бучанском районе Киевщины (Фото: Николай Калашник/Telegram)

В Харькове случились четыре попадания в Шевченковском и Киевском районах. В последнем российский БпЛА атаковал многоэтажку.

Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Харьковщины, в результате этого на втором этаже дома вспыхнул пожар площадью 50 кв. м.

Пострадали два человека, еще пятеро были спасены специальными службами и волонтерами.

Россия запускала БпЛА по Украине: пострадали Киевщина и многоэтажка в Харькове – фото
Ликвидация последствий попадания российского БПЛА по Харькову (Фото: ГСЧС Харьковщины/Facebook)
  • 24 февраля россияне сбросили две авиабомбы на Славянск в Донецкой области. В результате этого один человек погиб и еще двое пострадали.
  • В ночь на 25 февраля Россия запустила по Украине 213 беспилотников и 7 ракет. Большинство воздушных целей было сбито.
  • Также стало известно о том, что РФ начала атаковать Сумы новыми дронами.
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