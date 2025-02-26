Россия запускала БпЛА по Украине: пострадали Киевщина и многоэтажка в Харькове – фото

Атака беспилотников повлекла за собой разрушения домов и ранение людей

Последствия атаки российских БПЛА в Бучанском районе Киевщины (Фото: Николай Калашник/Telegram)

В ночь на 26 февраля Россия запускала по Украине беспилотники, в частности пострадали Киевщина и Харьков. Об этом сообщили начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник и мэр Харькова Игорь Терехов.

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В Киевской области из-за российской атаки загорелся двухэтажный дом и пострадала 19-летняя девушка в Бучанском районе. Ее госпитализировали с забойной раной головы.

Последствия атаки российских БПЛА в Бучанском районе Киевщины (Фото: Николай Калашник/Telegram)

В Харькове случились четыре попадания в Шевченковском и Киевском районах. В последнем российский БпЛА атаковал многоэтажку.





Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Харьковщины, в результате этого на втором этаже дома вспыхнул пожар площадью 50 кв. м.

Пострадали два человека, еще пятеро были спасены специальными службами и волонтерами.

Ликвидация последствий попадания российского БПЛА по Харькову (Фото: ГСЧС Харьковщины/Facebook)