Россия запускала БпЛА по Украине: пострадали Киевщина и многоэтажка в Харькове – фото
В ночь на 26 февраля Россия запускала по Украине беспилотники, в частности пострадали Киевщина и Харьков. Об этом сообщили начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник и мэр Харькова Игорь Терехов.
В Киевской области из-за российской атаки загорелся двухэтажный дом и пострадала 19-летняя девушка в Бучанском районе. Ее госпитализировали с забойной раной головы.
В Харькове случились четыре попадания в Шевченковском и Киевском районах. В последнем российский БпЛА атаковал многоэтажку.
Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Харьковщины, в результате этого на втором этаже дома вспыхнул пожар площадью 50 кв. м.
Пострадали два человека, еще пятеро были спасены специальными службами и волонтерами.
- 24 февраля россияне сбросили две авиабомбы на Славянск в Донецкой области. В результате этого один человек погиб и еще двое пострадали.
- В ночь на 25 февраля Россия запустила по Украине 213 беспилотников и 7 ракет. Большинство воздушных целей было сбито.
- Также стало известно о том, что РФ начала атаковать Сумы новыми дронами.