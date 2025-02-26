Росія запускала БпЛА по Україні: постраждали Київщина та багатоповерхівка в Харкові – фото
У ніч проти 26 лютого Росія запускала по Україні безпілотники, зокрема постраждали Київщина і Харків. Про це повідомили начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та мер Харкова Ігор Терехов.
На Київщині через російську атаку загорівся двоповерховий будинок та постраждала 19-річна дівчина в Бучанському районі. Її госпіталізували із забійною раною голови.
У Харкові стались чотири влучання у Шевченківському та Київському районах. В останньому російський БпЛА атакував багатоповерхівку.
Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій Харківщини, внаслідок цього на другому поверсі будинку спалахнула пожежа площею 50 кв. м.
Постраждали двоє людей, ще п'ятеро були врятовані спеціальними службами та волонтерами.
- 24 лютого росіяни скинули дві авіабомби на Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок цього одна людина загинула і ще двоє постраждали.
- У ніч проти 25 лютого Росія запустила по Україні 213 безпілотників та 7 ракет. Більшість повітряних цілей була збита.
- Також стало відомо про те, що РФ почала атакувати Суми новими дронами.