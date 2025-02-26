Росія запускала БпЛА по Україні: постраждали Київщина та багатоповерхівка в Харкові – фото
Наслідки атаки російських БпЛА в Бучанському районі Київщини (Фото: Микола Калашник/Telegram)

У ніч проти 26 лютого Росія запускала по Україні безпілотники, зокрема постраждали Київщина і Харків. Про це повідомили начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та мер Харкова Ігор Терехов.

На Київщині через російську атаку загорівся двоповерховий будинок та постраждала 19-річна дівчина в Бучанському районі. Її госпіталізували із забійною раною голови.

Росія запускала БпЛА по Україні: постраждали Київщина та багатоповерхівка в Харкові – фото
Наслідки атаки російських БпЛА у Бучанському районі Київщини (Фото: Микола Калашник/Telegram)

У Харкові стались чотири влучання у Шевченківському та Київському районах. В останньому російський БпЛА атакував багатоповерхівку.

Росія запускала БпЛА по Україні: постраждали Київщина та багатоповерхівка в Харкові – фото
Наслідки влучання російського БпЛА по Харкову (Фото: ДСНС Харківщини/Facebook)

Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій Харківщини, внаслідок цього на другому поверсі будинку спалахнула пожежа площею 50 кв. м.

Постраждали двоє людей, ще п'ятеро були врятовані спеціальними службами та волонтерами.

Росія запускала БпЛА по Україні: постраждали Київщина та багатоповерхівка в Харкові – фото
Ліквідація наслідків влучання російського БпЛА по Харкову (Фото: ДСНС Харківщини/Facebook)
  • 24 лютого росіяни скинули дві авіабомби на Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок цього одна людина загинула і ще двоє постраждали.
  • У ніч проти 25 лютого Росія запустила по Україні 213 безпілотників та 7 ракет. Більшість повітряних цілей була збита.
  • Також стало відомо про те, що РФ почала атакувати Суми новими дронами.
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