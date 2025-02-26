Росія запускала БпЛА по Україні: постраждали Київщина та багатоповерхівка в Харкові – фото

Наслідки атаки російських БпЛА в Бучанському районі Київщини (Фото: Микола Калашник/Telegram)

У ніч проти 26 лютого Росія запускала по Україні безпілотники, зокрема постраждали Київщина і Харків. Про це повідомили начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та мер Харкова Ігор Терехов.

На Київщині через російську атаку загорівся двоповерховий будинок та постраждала 19-річна дівчина в Бучанському районі. Її госпіталізували із забійною раною голови.

Наслідки атаки російських БпЛА у Бучанському районі Київщини (Фото: Микола Калашник/Telegram)

У Харкові стались чотири влучання у Шевченківському та Київському районах. В останньому російський БпЛА атакував багатоповерхівку.

Наслідки влучання російського БпЛА по Харкову (Фото: ДСНС Харківщини/Facebook)

Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій Харківщини, внаслідок цього на другому поверсі будинку спалахнула пожежа площею 50 кв. м.

Постраждали двоє людей, ще п'ятеро були врятовані спеціальними службами та волонтерами.

Ліквідація наслідків влучання російського БпЛА по Харкову (Фото: ДСНС Харківщини/Facebook)