У Кривому Розі зруйновано храм через удар Росії, він не підлягає відновленню – фото

Настоятель храму каже, що не може фінансово оцінити масштаби збитків

Храм у Кривому Розі (Фото: телеканал d1.ua)

Під час удару по Кривому Рогу 22 лютого російська армія зруйнувала храм Первомученика й архидиякона Стефана Української православної церкви. Настоятель храму протоієрей Домініан у коментарі Суспільному заявив, що будівля не підлягає відновленню.

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"Пошкодження капітальні, це не підлягає відновленню. Треба вивозити святині, будівля просто зруйнована... Оцінити масштаб катастрофи у грошах, я думаю, нереально", – сказав він.

Атака відбулася пізно ввечері, тому в храмі не біло вірян. Але якби удар стався під час богослужіння, то була б велика кількість жертв, зазначив протоієрей Домініан.

Фото храму: d1.ua

Фото храму: d1.ua

Росія вдарила ракетами по місту близько 23:00. Станом на ранок 23 лютого відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених (чотири жінки та чоловік).

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, унаслідок удару пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, пансіонат для людей похилого віку, церкву, соціальні та промислові будівлі, АЗС, автомобілі.

23 лютого вночі Росія запустила по Україні 267 дронів та три ракети. ППО вдалося збити більшість БпЛА.

Зокрема, у Києві внаслідок ворожої атаки в кількох районах упали уламки дронів та виникли пожежі.