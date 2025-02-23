Росія атакувала дронами Київ, в кількох районах виникли пожежі через падіння уламків
У ніч з 22 на 23 лютого Росія атакувала Київ дронами. В кількох районах столиці зафіксовані падіння уламків та пожежі, повідомили мер Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
О 22:24 у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів БпЛА, у столиці працювали сили протиповітряної оборони.
О 23:24 Ткаченко повідомив про падіння уламків російського дрона у Печерському районі. За його словами, впали вони на відкритій території, але пошкоджень зазнали вікна нежитлової будівлі поряд. Інформація про постраждалих не надходила.
Після опівночі було зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі Києва, внаслідок чого виникла пожежа в приватному будинку. На Оболоні працювала ППО.
Також уламки впали у Дарницькому районі. Внаслідок цього були пошкоджені три приватні будинки та декілька автівок. На місці працювали екстрені служби.
Пожежа виникла і в Голосіївському районі після падіння ворожого дрону. У ДСНС зазначили, що загорання сталося в одноповерховому приватному будинку на площі 100 кв. м. Пожежу ліквідовано.
В Дарницькому районі, за їх даними, одне із загорянь вдалося ліквідувати підручними засобами, а на іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю, пожежу ліквідували на площі 35 кв. м.
У Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння.
Інформація про постраждалих наразі ще уточнюється.
- 22 лютого Росія атакувала Україну 162 дронами, у кількох регіонах були влучення.
- У Києві впали уламки ворожого дрону в Солом'янському районі, виникла пожежа. А на Київщині внаслідок атаки загинув працівник Укрзалізниці.
- Ввечері того самого дня Росія вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу, внаслідок чого є загиблий і поранені.