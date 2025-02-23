Росія атакувала дронами Київ, в кількох районах виникли пожежі через падіння уламків

Зазначається, що інформація про постраждалих наразі уточнюється

Наслідки атаки на Київ (Фото: ДСНС)

У ніч з 22 на 23 лютого Росія атакувала Київ дронами. В кількох районах столиці зафіксовані падіння уламків та пожежі, повідомили мер Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

О 22:24 у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів БпЛА, у столиці працювали сили протиповітряної оборони.

О 23:24 Ткаченко повідомив про падіння уламків російського дрона у Печерському районі. За його словами, впали вони на відкритій території, але пошкоджень зазнали вікна нежитлової будівлі поряд. Інформація про постраждалих не надходила.

Після опівночі було зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі Києва, внаслідок чого виникла пожежа в приватному будинку. На Оболоні працювала ППО.

Також уламки впали у Дарницькому районі. Внаслідок цього були пошкоджені три приватні будинки та декілька автівок. На місці працювали екстрені служби.

Пожежа виникла і в Голосіївському районі після падіння ворожого дрону. У ДСНС зазначили, що загорання сталося в одноповерховому приватному будинку на площі 100 кв. м. Пожежу ліквідовано.

В Дарницькому районі, за їх даними, одне із загорянь вдалося ліквідувати підручними засобами, а на іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю, пожежу ліквідували на площі 35 кв. м.

У Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння.

Інформація про постраждалих наразі ще уточнюється.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС