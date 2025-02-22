Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: є загиблий і поранені

Один постраждалий перебуває у важкому стані, заявили в ОВА

Рятувальник (Фото: ДСНС України)

Увечері в суботу, 22 лютого, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, унаслідок чого є постраждалі. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Він заявив, що за попередніми даними, є двоє постраждалих. Один з них – у важкому стані.

Через російську атаку виникла пожежа. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Лисак пообіцяв надати більше деталей згодом. Водночас він додав, що загроза зберігається.

О 22:23 Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. О 22:24 військові попередили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

ДОПОВНЕНО О 23:30. Лисак заявив, що у лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по Кривому Рогу.

Ушпиталено 30-річну жінку. Вона перебуває у важкому стані.

Ще одна потерпіла, якій 31 рік, лікуватиметься амбулаторно.