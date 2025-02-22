Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: є загиблий і поранені

Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: є загиблий і пораненідоповнено
Увечері в суботу, 22 лютого, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, унаслідок чого є постраждалі. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Він заявив, що за попередніми даними, є двоє постраждалих. Один з них – у важкому стані.
Через російську атаку виникла пожежа. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
Лисак пообіцяв надати більше деталей згодом. Водночас він додав, що загроза зберігається.
О 22:23 Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. О 22:24 військові попередили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.
ДОПОВНЕНО О 23:30. Лисак заявив, що у лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по Кривому Рогу.
Ушпиталено 30-річну жінку. Вона перебуває у важкому стані.
Ще одна потерпіла, якій 31 рік, лікуватиметься амбулаторно.
- 18 січня 2025 року стало відомо, що у Кривому Розі до п'яти збільшилася кількість жертв удару 17 січня – в лікарні померла 22-річна постраждала.
- 11 лютого росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Тоді обійшлося без жертв.