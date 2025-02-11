Росіяни здійснили ракетний удар по Кривому Рогу – є пошкодження
Росіяни здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу – є пошкодження, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Даних про постраждалих наразі немає. Через атаку є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі.
У місцевій школі розгорнули Штаб допомоги. Інших подробиць Вілкул не наводить.
Раніше, о 20:58, Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з території тимчасово окупованого Криму. Уже за дві хвилини військові закликали жителів Кривого Рогу йти до укриттів.
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