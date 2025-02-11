Росіяни вдарили з авіації по прикордонню Сумщини – загинуло двоє людей
Фото: Нацполіція

Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини з авіації – загинуло двоє людей. Про це повідомила Національна поліція.

Окупанти поцілили по Краснопільській громаді двома керованими авіаційними бомбами.

Через удар загинули 40-річний місцевий житель і 30-річна жінка. Також пошкоджені домівки, школа, приміщення тракторної бригади та приватні автівки.

Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Читайте також
Росіяни вдарили 10 авіабомбами по одному населеному пункту у Запорізькій області, загинула людина
війнаатакаСумиУДАРавіабомбакаб