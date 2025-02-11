Росіяни вдарили з авіації по прикордонню Сумщини – загинуло двоє людей
Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини з авіації – загинуло двоє людей. Про це повідомила Національна поліція.
Окупанти поцілили по Краснопільській громаді двома керованими авіаційними бомбами.
Через удар загинули 40-річний місцевий житель і 30-річна жінка. Також пошкоджені домівки, школа, приміщення тракторної бригади та приватні автівки.
- 9 лютого у Сумах росіяни дроном-камікадзе типу Shahed ударили по автостоянці у дворі житлового будинку – були руйнування, зайнялася пожежа.
- Уранці 11 лютого повідомлялося, що окупанти запустили по Україні крилаті ракети повітряного базування. Росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах газодобувної промисловості Полтавської області, запустивши майже два десятки ракет різних типів.
- У зв’язку з черговим російським обстрілом Укренерго запровадило аварійні відключення світла.