Росіяни вдарили з авіації по прикордонню Сумщини – загинуло двоє людей

Також пошкоджені домівки, школа, приміщення тракторної бригади та приватні автівки

Фото: Нацполіція

Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини з авіації – загинуло двоє людей. Про це повідомила Національна поліція.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Окупанти поцілили по Краснопільській громаді двома керованими авіаційними бомбами.

Через удар загинули 40-річний місцевий житель і 30-річна жінка. Також пошкоджені домівки, школа, приміщення тракторної бригади та приватні автівки.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція