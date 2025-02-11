Россияне ударили из авиации по приграничью Сумской области – погибли два человека
Россияне ударили по приграничью Сумской области из авиации – погибли два человека. Об этом сообщила Национальная полиция.
Оккупанты попали по Краснопольской общине двумя управляемыми авиационными бомбами.
Из-за удара погибли 40-летний местный житель и 30-летняя женщина. Также повреждены дома, школа, помещения тракторной бригады и частные автомобили.
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