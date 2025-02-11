Россияне ударили из авиации по приграничью Сумской области – погибли два человека

Также повреждены дома, школа, помещения тракторной бригады и частные автомобили

Фото: Нацполиция

Россияне ударили по приграничью Сумской области из авиации – погибли два человека. Об этом сообщила Национальная полиция.

Оккупанты попали по Краснопольской общине двумя управляемыми авиационными бомбами.

Из-за удара погибли 40-летний местный житель и 30-летняя женщина. Также повреждены дома, школа, помещения тракторной бригады и частные автомобили.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция