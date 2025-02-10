РФ ударила 10 авиабомбами по населенному пункту в Запорожской области, погиб человек
Россияне нанесли до десяти ударов управляемыми авиабомбами по селу Таврическому в Запорожской области, погиб человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
Из-за атаки погиб 29-летний мужчина.
Уничтожены частные дома, нежилые здания и машины.
Таврическое – село в Запорожской области, расстояние от него до линии фронта составляет около 13 км.
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