РФ ударила 10 авиабомбами по населенному пункту в Запорожской области, погиб человек
Управляемая авиабомба (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне нанесли до десяти ударов управляемыми авиабомбами по селу Таврическому в Запорожской области, погиб человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

Из-за атаки погиб 29-летний мужчина.

Уничтожены частные дома, нежилые здания и машины.

Таврическое – село в Запорожской области, расстояние от него до линии фронта составляет около 13 км.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
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