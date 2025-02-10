РФ ударила 10 авиабомбами по населенному пункту в Запорожской области, погиб человек

Управляемая авиабомба (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне нанесли до десяти ударов управляемыми авиабомбами по селу Таврическому в Запорожской области, погиб человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

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Из-за атаки погиб 29-летний мужчина.

Уничтожены частные дома, нежилые здания и машины.

Таврическое – село в Запорожской области, расстояние от него до линии фронта составляет около 13 км.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

7 февраля спикер Воздушных сил сообщил, что в пригороде Запорожья украинские военные сбили КАБ. Однако это уже не первый подобный случай, как утверждали в сети.

В ночь на 10 февраля Россия атаковала Украину 83 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Есть последствия в четырех областях.