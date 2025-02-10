В Киевской области обнаружили часть российской кассетной авиабомбы – фото
В Киевской области в лесополосе обнаружили боевой элемент российской кассетной авиационной бомбы, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Сотрудники коммунального предприятия обнаружили подозрительный предмет и вызвали спасателей.
Саперы ГСЧС определили, что находка – боевая часть самоприцельного элемента кассетной авиабомбы РБК-500, которую применяют оккупанты. Обнаруженный боеприпас был уничтожен на месте.
"Напоминаем: если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь, не трогайте его и немедленно сообщите спасателям по номеру 101", – отметили в ведомстве.
- В начале февраля ГСЧС опубликовала фото российского беспилотника и предупредила, чтобы украинцы его ни в коем случае не трогали, поскольку тот взрывается во время контакта с человеком.