В Киевской области обнаружили часть российской кассетной авиабомбы – фото

Фото: ГСЧС

В Киевской области в лесополосе обнаружили боевой элемент российской кассетной авиационной бомбы, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Сотрудники коммунального предприятия обнаружили подозрительный предмет и вызвали спасателей.

Саперы ГСЧС определили, что находка – боевая часть самоприцельного элемента кассетной авиабомбы РБК-500, которую применяют оккупанты. Обнаруженный боеприпас был уничтожен на месте.

"Напоминаем: если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь, не трогайте его и немедленно сообщите спасателям по номеру 101", – отметили в ведомстве.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС