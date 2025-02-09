В Сумах россияне дроном-камикадзе типа Shahed ударили по автостоянке во дворе жилого дома – есть повреждения, был пожар. Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь опубликовал видео с места происшествия.

Вскоре после удара он рассказал, что повреждены и горят "очень много" автомобилей. Также из-за взрыва вылетели окна в домах. На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиции и скорой помощи.

Начальник обладминистрации Владимир Артюх впоследствии сообщил, что машины удалось потушить, спасатели совершают обход по квартирам. Предварительно уничтожены семь авто.

Чиновник акцентировал, что удар пришелся по центру микрорайона, неподалеку от места атаки расположена школа.

Местный филиал Суспільного публикует видео с другого ракурса.

10 февраля утром будет работать штаб по ликвидации последствий удара, сообщил медиа и. о. городского главы.

ОБНОВЛЕНО в 23:50. Сейчас открывается 29 школа – там будет штаб по ликвидации атаки. Также во дворе, где был прилет, сотрудники ГСЧС установят палатку, которая будет отапливаться, и в которой можно будет согреться, сообщил Кобзарь.

В ночь на 30 января российский дрон влетел в многоэтажку в Сумах. Было разрушено девять квартир и 12 балконов. Спасатели в течение дня извлекли из-под завалов девять тел жителей, 14 человек пострадали. Из-за атаки погибли 11 человек.

В ночь на 9 февраля оккупанты запустили по Украине более 150 ударных БпЛА и дронов-имитаторов, есть последствия в шести областях.