Россияне ночью выпустили по Украине 151 БпЛА: есть последствия в шести областях

Подтверждено сбивание 70 дронов, еще два БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины

Работа ПВО (Фото: Сумская ОВА)

В ночь на 9 февраля оккупанты запустили по Украине более 150 ударных БпЛА и дронов-имитаторов, есть последствия в шести областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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С 19:30 8 февраля россияне атаковали 151 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 70 дронов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

74 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий). Два БпЛА находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Волынская, Житомирская, Днепропетровская и Харьковская области.

ДОПОЛНЕНО В 16:15. Киевская областная военная администрация сообщила, что воздушная тревога из-за атаки БпЛА длилась 11 часов.

В области работали силы ПВО, сбиты вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Но в Обуховском районе на территории строительной площадки многоэтажного дома упали обломки. Поврежден фасад недостроенного дома.

В других местах области зафиксировано падение обломков на открытой местности.

7 февраля 2025 года оккупанты выпустили по украинским регионам 112 беспилотников. 81 БпЛА сбили силы ПВО.

В ночь на 8 февраля Россия атаковала украинские регионы 139 беспилотниками. Было подтверждено сбивание 67 дронов в 14 областях, еще более 70 БпЛА – локационно потеряны.