Украина достигла прогресса в разработке антидроновой технологии – Зеленский

Президент заявил, что уже видел положительный результат, но важно, чтобы он был массово положительным

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина активно разрабатывает технологию борьбы с дронами и уже приблизилась к успешным результатам. Об этом в интервью Reuters сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Мы сейчас работаем над одной технологией против дронов, и мы там очень близки к положительным результатам. И я уже видел положительный результат, но важно его разработать, чтобы он массово был положительным", – сказал он.

Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что в январе текущего года более половины российской техники было выведено из строя ударными БпЛА разных типов.

Наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны. Лидеры по этому направлению – подразделения БПС 46 аэромобильной, третьей штурмовой и 80 десантно-штурмовой бригад ВСУ.