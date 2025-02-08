Украина достигла прогресса в разработке антидроновой технологии – Зеленский
Украина активно разрабатывает технологию борьбы с дронами и уже приблизилась к успешным результатам. Об этом в интервью Reuters сообщил президент Владимир Зеленский.
"Мы сейчас работаем над одной технологией против дронов, и мы там очень близки к положительным результатам. И я уже видел положительный результат, но важно его разработать, чтобы он массово был положительным", – сказал он.
Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что в январе текущего года более половины российской техники было выведено из строя ударными БпЛА разных типов.
Наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны. Лидеры по этому направлению – подразделения БПС 46 аэромобильной, третьей штурмовой и 80 десантно-штурмовой бригад ВСУ.
- 2 января 2025 года Минобороны провело показ FPV-дронов, управляемых через оптоволокно.
- 5 января Сырский заявлял, что в украинском войске возросло количество применения дронов. Только за декабрь 2024 года было поражено более 54 000 целей противника, и 49% из них – с помощью дронов-камикадзе.