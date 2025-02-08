Україна досягла прогресу в розробці антидронової технології – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна активно розробляє технологію боротьби з дронами й уже наблизилася до успішних результатів. Про це в інтерв'ю Reuters повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми зараз працюємо над однією технологією проти дронів, і ми там дуже близькі до позитивних результатів. І я вже бачив позитивний результат, але важливо його розробити, щоб він масово був позитивним", – сказав він.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що у січні поточного року понад половину російської техніки було виведено з ладу ударними БпЛА різних типів.

Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за цим напрямком – підрозділи БпС 46 аеромобільної, третьої штурмової та 80 десантно-штурмової бригад ЗСУ.

  • 2 січня 2025 року Міноборони провело показ FPV-дронів, керованих через оптоволокно.
  • 5 січня Сирський заявляв, що в українському війську зросла кількість застосування дронів. Тільки за грудень 2024-го було вражено понад 54 000 цілей противника, і 49% з них – за допомогою дронів-камікадзе.
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