Україна досягла прогресу в розробці антидронової технології – Зеленський
Україна активно розробляє технологію боротьби з дронами й уже наблизилася до успішних результатів. Про це в інтерв'ю Reuters повідомив президент Володимир Зеленський.
"Ми зараз працюємо над однією технологією проти дронів, і ми там дуже близькі до позитивних результатів. І я вже бачив позитивний результат, але важливо його розробити, щоб він масово був позитивним", – сказав він.
Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що у січні поточного року понад половину російської техніки було виведено з ладу ударними БпЛА різних типів.
Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за цим напрямком – підрозділи БпС 46 аеромобільної, третьої штурмової та 80 десантно-штурмової бригад ЗСУ.
- 2 січня 2025 року Міноборони провело показ FPV-дронів, керованих через оптоволокно.
- 5 січня Сирський заявляв, що в українському війську зросла кількість застосування дронів. Тільки за грудень 2024-го було вражено понад 54 000 цілей противника, і 49% з них – за допомогою дронів-камікадзе.