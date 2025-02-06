Торік армія могла отримати 1,7 млн дронів, але не було держзамовлень – глава Техсил
Українські виробники дронів здатні були виготовити понад 1,7 млн одиниць безпілотників у 2024 році, але простоювали через відсутність держзамовлень. Про це заявила виконавча директорка Технологічних Сил України Катерина Михалко, передає кореспондентка LIGA.net.
Заява пролунала на презентації публічного лічильника озброєння, зокрема дронів, засобів радіоелектронної боротьби, які не виготовили у 2024 році найбільші в Україні приватні виробники через відсутні державні контракти, попри наявні для цього потужності.
"Ми звели акумульовані дані про виробничі потужності, які є в українських виробників, які входять у Технологічні Сили України, але які протягом минулого року простоювали по одній банальній причині відсутності державних контрактів на ці потужності. Яка ж це цифра? Це 1 720 679 дронів, на які були виробничі спроможності", – розповіла Михалко, додавши, що 1,6 млн з цієї цифри – FPV-дрони.
За її словами, йдеться про 30 зразків роботизованих систем і засобів, допущених до експлуатації Міністерством оборони, "що свідчить про готовність виробників до серійного виробництва та відповідність продукції потребам військових".
Попри це, зброю не було законтрактовано і не було поставлено на фронт.
Михалко наголосила, що брак держзамовлень призводить до упущеної вигоди для країни. За її оцінками, Україна недоотримала близько $2 млрд через заборону контрольованого експорту 2024 року, що могло б забезпечити фінансування для подальших закупівель зброї.
"Дуже важливо зробити контрактування прогнозованим, і якщо немає фінансової можливості купувати ці дрони або з якихось причин немає в них потреби, тоді необхідно контрольовано дозволити їх продавати в наші дружні країни", – наголосила посадовиця.
- 2 січня 2025 року Міноборони провело показ FPV-дронів, керованих через оптоволокно.
- 5 січня Сирський заявляв, що в українському війську зросла кількість застосування дронів. Тільки за грудень 2024-го було вражено понад 54 000 цілей противника, і 49% з них – за допомогою дронів-камікадзе.