Торік армія могла отримати 1,7 млн дронів, але не було держзамовлень – глава Техсил

Українські FPV-дрони (Фото: Євгенія Мазур/LIGA.net)

Українські виробники дронів здатні були виготовити понад 1,7 млн одиниць безпілотників у 2024 році, але простоювали через відсутність держзамовлень. Про це заявила виконавча директорка Технологічних Сил України Катерина Михалко, передає кореспондентка LIGA.net.

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Заява пролунала на презентації публічного лічильника озброєння, зокрема дронів, засобів радіоелектронної боротьби, які не виготовили у 2024 році найбільші в Україні приватні виробники через відсутні державні контракти, попри наявні для цього потужності.

"Ми звели акумульовані дані про виробничі потужності, які є в українських виробників, які входять у Технологічні Сили України, але які протягом минулого року простоювали по одній банальній причині відсутності державних контрактів на ці потужності. Яка ж це цифра? Це 1 720 679 дронів, на які були виробничі спроможності", – розповіла Михалко, додавши, що 1,6 млн з цієї цифри – FPV-дрони.

За її словами, йдеться про 30 зразків роботизованих систем і засобів, допущених до експлуатації Міністерством оборони, "що свідчить про готовність виробників до серійного виробництва та відповідність продукції потребам військових".

Попри це, зброю не було законтрактовано і не було поставлено на фронт.

Михалко наголосила, що брак держзамовлень призводить до упущеної вигоди для країни. За її оцінками, Україна недоотримала близько $2 млрд через заборону контрольованого експорту 2024 року, що могло б забезпечити фінансування для подальших закупівель зброї.

"Дуже важливо зробити контрактування прогнозованим, і якщо немає фінансової можливості купувати ці дрони або з якихось причин немає в них потреби, тоді необхідно контрольовано дозволити їх продавати в наші дружні країни", – наголосила посадовиця.