Міноборони провело показ FPV-дронів, керованих через оптоволокно – фото

Показ дронів (Фото: Міноборони)

Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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На заході низка вітчизняних виробників представила понад десяток моделей дронів, деякі з яких здатні нести до трьох кілограмів корисного навантаження. За демонстраційними польотами спостерігали досвідчені оператори БпЛА – потенційні користувачі технології на полі бою.

Начальник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони Євгеній Ткаченко розповів, що росіяни продовжують нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно, тому необхідно нівелювати переваги окупантів у цьому сегменті.

"Вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки. Сьогодні, на підтвердження цьому, ми бачимо успішну роботу засобів та їх ефективність і, що не менш важливо, готовність до швидкого масштабування цих технологій для забезпечення потреб війська", – додав Ткаченко.

Оператор БпЛА одного з підрозділів Збройних Сил України старший солдат Ігор Ю. розповів, що хоча технологія й не нова, але вона вкрай ефективна в умовах сучасної війни та активної радіоелектронної протидії.

"Попри певні особливості застосування такого типу дронів, вони незамінні для успішного виконання певних спеціальних задач. Очікуємо, що з їх допомогою ефективність виконання бойових завдань значно підвищиться", – наголосив військовий.

Ткаченко зазначив, що низка засобів, презентованих на показі, вже перебувають на завершальному етапі кодифікації та найближчим часом їх постачатимуть військовим.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони