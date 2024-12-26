Міноборони почало тестувати пункт управління підрозділами, що оснащені БпЛА

Базою для цієї розробки планується спеціалізоване авто підвищеної прохідності

Пункт управління (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони спільно з українським виробником розпочало тестування пункту управління підрозділами, що оснащені безпілотниками. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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Серед вимог Міноборони до пункту управління – максимальна автономність, оснащення сучасними засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби.

Він має забезпечувати управління підрозділами безпілотних систем за будь-яких погодних умов, як у стаціонарних умовах, так і під час руху. Кабіна пункту буде оснащена автоматизованими робочими місцями з інтерактивною панеллю.

У командира буде можливість швидко аналізувати ситуацію та оперативно ухвалювати рішення під час управління підрозділами, що підвищить ефективність їхнього застосування, зазначили в Міноборони.

Базою для цієї розробки планується спеціалізоване авто підвищеної прохідності. Повнопривідна автівка має вирішити завдання достатньої маневровості та руху бездоріжжям.

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що безпілотні підрозділи значно масштабувалися і потребують спеціалізованих засобів бойового управління.

"Вітчизняні зброярі запропонували технічне рішення на цей запит. Новий зразок техніки пройде випробування, його оцінять командири бойових підрозділів. Якщо розробка відповідатиме вимогам – кодифікуємо і вона зможе піти у серійне виробництво", – наголосив Гаврилюк.

2 листопада 2024 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія" – турель із дистанційним керуванням, що має два кулемети.

25 грудня Міноборони допустило до постачання у підрозділи Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик".