До постачання у Сили оборони допустили бойовий модуль Wolly – фото
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
Він оснащується:
→ кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм;
→ боєкомплектом з системою автоматичного подання набоїв;
→ тепловізором;
→ системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.
Wolly відносно легкий: до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець, а заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.
"Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників", – прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Він додав, що було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування.
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