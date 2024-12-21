До постачання у Сили оборони допустили бойовий модуль Wolly – фото

Заряду акумуляторів Wolly вистачає на кілька днів роботи, зазначили в Міноборони

Wolly (Фото: Міністерство оборони)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Він оснащується:

→ кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм;

→ боєкомплектом з системою автоматичного подання набоїв;

→ тепловізором;

→ системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

Wolly відносно легкий: до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець, а заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.

"Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників", – прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Він додав, що було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування.

Фото: Міністерство оборони