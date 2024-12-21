К поставке в Силы обороны допустили боевой модуль Wolly – фото
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно управляемый боевой модуль Wolly украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Он оснащается:
→ пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм;
→ боекомплектом с системой автоматической подачи патронов;
→ тепловизором;
→ системой автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей.
Wolly сравнительно легок: к месту установки его может доставить один военнослужащий, а заряда аккумуляторов хватает на несколько дней работы.
"Отечественные оружейники воплотили в боевом модуле технологические решения, основанные на запросах из войск и реальном боевом опыте украинских защитников", – прокомментировал замминистра обороны Дмитрий Клименков.
Он добавил, что был учтен ряд предложений по способам управления модулем, автоматизации отдельных процессов его практического применения.
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