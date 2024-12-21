К поставке в Силы обороны допустили боевой модуль Wolly – фото
Wolly (Фото: Министерство обороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно управляемый боевой модуль Wolly украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Он оснащается:

→ пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм;

→ боекомплектом с системой автоматической подачи патронов;

→ тепловизором;

→ системой автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей.

Wolly сравнительно легок: к месту установки его может доставить один военнослужащий, а заряда аккумуляторов хватает на несколько дней работы.

"Отечественные оружейники воплотили в боевом модуле технологические решения, основанные на запросах из войск и реальном боевом опыте украинских защитников", – прокомментировал замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Он добавил, что был учтен ряд предложений по способам управления модулем, автоматизации отдельных процессов его практического применения.

К поставке в Силы обороны допустили боевой модуль Wolly – фото
Фото: Министерство обороны
  • 2 ноября Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия" – турель с дистанционным управлением, имеющую два пулемета.
  • 14 ноября Минобороны кодифицировало и допустило к применению в Силах обороны турель "Пернач" украинского производства.
Читайте также
К поставке в ВСУ был допущен украинский бронетранспортер Oncilla-Shturm – фото
войнаминобороныWolly