К поставке в Силы обороны допустили боевой модуль Wolly – фото

Заряда аккумуляторов Wolly хватает на несколько дней работы, отметили в Минобороны

Wolly (Фото: Министерство обороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно управляемый боевой модуль Wolly украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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Он оснащается:

→ пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм;

→ боекомплектом с системой автоматической подачи патронов;

→ тепловизором;

→ системой автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей.

Wolly сравнительно легок: к месту установки его может доставить один военнослужащий, а заряда аккумуляторов хватает на несколько дней работы.

"Отечественные оружейники воплотили в боевом модуле технологические решения, основанные на запросах из войск и реальном боевом опыте украинских защитников", – прокомментировал замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Он добавил, что был учтен ряд предложений по способам управления модулем, автоматизации отдельных процессов его практического применения.

Фото: Министерство обороны