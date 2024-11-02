Міноборони допустило до ЗСУ бойову турель "Таврія" – характеристики

За допомогою системи можна вести прицільний вогонь по рухомих об'єктах

Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія" – турель з дистанційним керуванням, що має два кулемети, зокрема, великокаліберний. Про це повідомило саме оборонне відомство.

Така "Таврія" може встановлюватися на бойові броньовані машини або на наземні роботизовані платформи, зауважило МО.

Відомство наводить такі характеристики:

→ турель за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі – і може вести прицільний вогонь по рухомих об'єктах;

→ може працювати як удень, так і вночі:

→ модуль захищено бронезахистом, котрий здатен витримувати влучання куль зі стрілецької зброї й захищати від уламків.

Якщо "Таврія" встановлюється на бронетехніку, то пульт керування та монітор оператора розташовується всередині машини – це забезпечує додатковий захист військового-оператора під час бою, зазначило Міноборони.

Читайте також Мінцифри передасть на найгарячіші ділянки фронту роботизовані турелі "ШаБля"