Мінцифри передасть на найгарячіші ділянки фронту роботизовані турелі "ШаБля"

Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації передасть на фронт роботизовані турелі "ШаБля", які технічно підсилять українських військових. Про це заявив глава відомства Михайло Федоров.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Продовжуємо розвивати інновації й технологічно підсилювати військових. Зараз у фокусі – роботизовані платформи та РЕБ. Генштаб розподілить та передасть "ШаБлі" на найгарячіші ділянки фронту. У партії – три модифікації, вони можуть вести вогонь на відстань від 1,2 км до 2,2 км", – написав він.

За словами Федорова, українські бійці активно користуються "ШаБлею": вона є у складі батальйону Вовки Да Вінчі, Третьої та П'ятої окремих штурмових бригад, 110 окремої механізованої бригади, 123 і 125 ОБрТрО, 81 окремої аеромобільної бригади.

ДОВІДКА "ШаБля" — це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластера Brave1. Вона дистанційно знищує ворога, що дозволяє зберегти життя українських військових. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника. "ШаБля" — це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластера Brave1. Вона дистанційно знищує ворога, що дозволяє зберегти життя українських військових. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника.

У вересні 2023 року Сили оборони почали випробовувати на передовій безпілотний робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля" М2.

9 січня 2024 року в межах кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля".

Дивіться також: Наземний дрон Ironclad з туреллю "ШаБля" розбив позиції окупантів – перше відео з фронту