Минцифры передаст на самые горячие участки фронта роботизированные турели "ШаБля"

Фото: Минцифры

Министерство цифровой трансформации передаст на фронт роботизированные турели "ШаБля", которые технически усилят украинских военных. Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров.

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"Продолжаем развивать инновации и технологически усиливать военных. Сейчас в фокусе – роботизированные платформы и РЭБ. Генштаб распределит и передаст "ШаБли" на самые горячие участки фронта. В партии – три модификации, они могут вести огонь на расстояние от 1,2 км до 2,2 км", – написал он.

По словам Федорова, украинские бойцы активно пользуются "ШаБлей": она имеется в батальоне Волки Да Винчи, Третьей и Пятой отдельных штурмовых бригадах, 110 отдельной механизированной бригаде, 123 и 125 ОБрТрО, 81 отдельной аэромобильной бригаде.

СПРАВКА "ШаБля" – это уникальная разработка от команды украинских инженеров, участников кластера Brave1. Она дистанционно уничтожает врага, что позволяет сохранить жизнь украинских военных. Посредством пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника. "ШаБля" – это уникальная разработка от команды украинских инженеров, участников кластера Brave1. Она дистанционно уничтожает врага, что позволяет сохранить жизнь украинских военных. Посредством пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника.

В сентябре 2023 года Силы обороны начали испытывать на передовой беспилотный робот Ironclad, оборудованный тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля" М2.

9 января 2024 года в рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 государство впервые законтрактовало роботизированные турели "ШаБля".

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