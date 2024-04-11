Минцифры передаст на самые горячие участки фронта роботизированные турели "ШаБля"
Министерство цифровой трансформации передаст на фронт роботизированные турели "ШаБля", которые технически усилят украинских военных. Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров.
"Продолжаем развивать инновации и технологически усиливать военных. Сейчас в фокусе – роботизированные платформы и РЭБ. Генштаб распределит и передаст "ШаБли" на самые горячие участки фронта. В партии – три модификации, они могут вести огонь на расстояние от 1,2 км до 2,2 км", – написал он.
По словам Федорова, украинские бойцы активно пользуются "ШаБлей": она имеется в батальоне Волки Да Винчи, Третьей и Пятой отдельных штурмовых бригадах, 110 отдельной механизированной бригаде, 123 и 125 ОБрТрО, 81 отдельной аэромобильной бригаде.
- В сентябре 2023 года Силы обороны начали испытывать на передовой беспилотный робот Ironclad, оборудованный тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля" М2.
- 9 января 2024 года в рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 государство впервые законтрактовало роботизированные турели "ШаБля".
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