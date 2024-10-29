Міноборони та Мінцифри законтрактували 1,8 млн дронів для війська на два роки – деталі

Йдеться про широкий спектр моделей, що виконують різні завдання на полі бою

Український військовий з безпілотником (Ілюстративне фото: 71 окрема єгерська бригада ДШВ)

На 2024-2025 роки Міністерство оборони спільно з Мінцифри законтрактувало 1,8 млн дронів на майже 147 млрд грн. Про це повідомило саме оборонне відомство.

За його даними, впродовж 10 місяців 2024-го два міністерства законтрактували 1,6 млн дронів різних типів на понад 114 млрд грн – і постачальники уже виконали замовлення на 1,28 млн БпЛА на понад 81 млрд грн, а до кінця року планується постачання ще 366 940 безпілотників.

Йдеться про широкий спектр моделей, що виконують різні завдання на полі бою: глибинні ударні дрони (Deepstrike-камікадзе), FPV-камікадзе, розвідувальні коптери типу DJI Mavic, розвідувальні літаки та дрони-крила, а окрім цього ударні коптери та літаки.

Міноборони зауважило, що така широка функціональна специфікація безпілотників забезпечує "надійну підтримку бойових підрозділів, допомагаючи швидше реагувати на тактичні та стратегічні виклики".

А на 2025 рік МО спільно з Мінцифрою уже законтрактували 155 205 безпілотників на 32,33 млрд грн – до цих контрактів увійшли дрони всіх основних типів. Серед іншого йдеться про глибинні ударні та FPV-камікадзе, розвідувальні БпЛА, що дозволить розширити технічні можливості війська на фронті.

У цілому на 2024-2025 роки два відомства підписали контракти на постачання 1,8 млн дронів на майже 147 млрд грн.

Такі договори окремо укладають й інші складники Сил оборони (Міністерство внутрішніх справ, поліція, Національна гвардія та Служба безпеки України), а також безпілотники закуповують напряму військові частини й силами волонтерських організацій, підсумувало МО.