До ЗСУ допустили українську турель "Пернач" – характеристики

"Пернач" (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до застосування у Силах оборони турель "Пернач" українського виробництва.

Дистанційно керований модуль складається з кулемета калібру 7.62 міліметрів та блоку системи управління з акумулятором та камерою, додало відомство.

Управління туреллю здійснюється з безпечного укриття – для цього передбачено пульт та FPV-окуляри, на які передається зображення "від першої особи" з відеокамери на модулі, пояснило відомство.

Раніше, 2 листопада, Міноборони допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія" – турель з дистанційним керуванням, обладнана двома кулеметами, зокрема великокаліберним.

26 серпня Міноборони схвалило експлуатацію в армії універсального логістичного робота BoarTAC, на який можна встановлювати кулемет.

21 жовтня військовослужбовці 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади показали робота TerMIT, який здатен перевозити поранених та має знімну гранатометну турель.

23 жовтня МО кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган".