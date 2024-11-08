До ЗСУ допустили інноваційний засіб виявлення російських FPV-дронів
Міністерство оборони отримало перший патент на унікальну українську технологію "Вітряк М" для виявлення ворожихFPV-безпілотників, повідомила пресслужба відомства.
Розробка була створена військовими інженерами Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) Генерального штабу – вона вже активно впроваджується у військах й забезпечує додаткову перевагу на полі бою, зазначило МО.
Начальник ЦМТР Валерій Чуркін наводить такі деталі про "Вітряк М":
→ це інноваційний пристрій, що дозволяє виявляти FPV-дрони противника;
→ його розробили військові – для військових;
→ за умови, що противник використовує дедалі більше дронів-камікадзе різних типів, насиченість такими засобами є принциповою для збільшення спроможностей ЗСУ.
Він зазначив, що цей пристрій вже кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних Силах – і це перший випадок, коли військова частина виступила розробником зразка озброєння та успішно кодифікувала його як предмет постачання.
- Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала контракти на постачання понад 11 000 засобів РЕБ загальною вартістю більш як 6 млрд грн з січня 2024 року.
- На 2024-2025 роки Міністерство оборони спільно з Мінцифри законтрактувало 1,8 млн дронів на майже 147 млрд грн.