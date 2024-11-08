В ВСУ допустили инновационное средство обнаружения российских FPV-дронов
Министерство обороны получило первый патент на уникальную украинскую технологию "Ветряка М" для выявления враждебныхFPV-беспилотников, сообщила пресс-служба ведомства.
Разработка была создана военными инженерами Центра масштабирования технологических решений (ЦГТР) Генерального штаба – она уже активно внедряется в войсках и обеспечивает дополнительное преимущество на поле боя, отметило МО.
Начальник ЦГТР Валерий Чуркин приводит следующие детали о "Ветряк М":
→ это инновационное устройство, позволяющее обнаруживать FPV дроны противника;
→ его разработали военные – для военных;
→ при условии, что противник использует все больше дронов-камикадзе разных типов, насыщенность такими средствами принципиальна для увеличения способностей ВСУ.
Он отметил, что устройство уже кодифицировано и допущено к эксплуатации в Вооруженных Силах – и это первый случай, когда военная часть выступила разработчиком образца вооружения и успешно кодифицировало его как предмет поставки.
- Агентство оборонных закупок Минобороны заключило контракты на поставку более 11 000 средств РЭБ общей стоимостью более 6 млрд грн с января 2024 года.
- На 2024-2025 годы Министерство обороны совместно с Минцифры законтрактовало 1,8 млн дронов на почти 147 млрд грн.