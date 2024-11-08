В ВСУ допустили инновационное средство обнаружения российских FPV-дронов

Российский оккупант с FPV-дроном (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Министерство обороны получило первый патент на уникальную украинскую технологию "Ветряка М" для выявления враждебныхFPV-беспилотников, сообщила пресс-служба ведомства.

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Разработка была создана военными инженерами Центра масштабирования технологических решений (ЦГТР) Генерального штаба – она уже активно внедряется в войсках и обеспечивает дополнительное преимущество на поле боя, отметило МО.

Начальник ЦГТР Валерий Чуркин приводит следующие детали о "Ветряк М":

→ это инновационное устройство, позволяющее обнаруживать FPV дроны противника;

→ его разработали военные – для военных;

→ при условии, что противник использует все больше дронов-камикадзе разных типов, насыщенность такими средствами принципиальна для увеличения способностей ВСУ.

Он отметил, что устройство уже кодифицировано и допущено к эксплуатации в Вооруженных Силах – и это первый случай, когда военная часть выступила разработчиком образца вооружения и успешно кодифицировало его как предмет поставки.