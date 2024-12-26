Минобороны начало тестировать пункт управления подразделениями, оснащенными БпЛА

Базой для этой разработки планируется специализированное авто повышенной проходимости

Пункт управления (Фото: Минобороны)

Министерство обороны совместно с украинским производителем приступили к тестированию пункта управления подразделениями, оснащенными беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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Среди требований Минобороны к пункту управления – максимальная автономность, оснащение современными средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

Он должен обеспечивать управление подразделениями беспилотных систем при любых погодных условиях, как в стационарных, так и во время движения. Кабина пункта будет оборудована автоматизированными рабочими местами с интерактивной панелью.

У командира будет возможность быстро анализировать ситуацию и оперативно принимать решения в управлении подразделениями, что повысит эффективность их применения, отметили в Минобороны.

Базой для этой разработки планируется специализированное авто повышенной проходимости. Полноприводный автомобиль должен решить задачу достаточной маневренности и движения по бездорожью.

Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что беспилотные подразделения значительно масштабировались и нуждаются в специализированных средствах боевого управления.

"Отечественные оружейники предложили техническое решение по этому запросу. Новый образец техники пройдет испытание, его оценят командиры боевых подразделений. Если разработка будет соответствовать требованиям – кодифицируем и она сможет пойти в серийное производство", – подчеркнул Гаврилюк.

2 ноября 2024 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия" – турель с дистанционным управлением, имеющую два пулемета.

25 декабря Минобороны допустило к поставке в подразделения Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик".