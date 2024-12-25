Міноборони допустило до постачання у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик"

Літальні апарати "Щедрика" можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку

Безпілотник (Фото: Міністерство оборони)

Міністерство оборони допустило до постачання у підрозділи Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" вітчизняного виробництва. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Комплекс складається зі станції управління і дистанційно керованих літальних апаратів. Безпілотники оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод, зазначили в Міноборони.

Літальні апарати "Щедрика" можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку.

"Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника", – розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

2 листопада 2024 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія" – турель з дистанційним керуванням, що має два кулемети.

14 листопада Міноборони кодифікувало та допустило до застосування у Силах оборони турель "Пернач" українського виробництва.