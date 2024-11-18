Міноборони затвердило використання FPV-комплексу "Вихор" у Силах оборони
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони FPV-комплекс "Вихор". Про це повідомляє пресслужба відомства.
FPV-дрони цього комплексу можуть переслідувати бронетехніку або автомобілі ворога навіть у русі, а також уражати окупантів у окопах чи бліндажах.
"Це ще один важливий крок до посилення наших бойових можливостей", – зазначають у Міноборони.
Пілот керує "Вихором" за допомогою спеціального пульта, FPV-окулярів та обладнання для передання сигналу.
Дрони можуть бути оснащені додатковими пристроями для виконання ширшого кола завдань.
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