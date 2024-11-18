Міноборони затвердило використання FPV-комплексу "Вихор" у Силах оборони

FPV-комплекс "Вихор" (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони FPV-комплекс "Вихор". Про це повідомляє пресслужба відомства.

FPV-дрони цього комплексу можуть переслідувати бронетехніку або автомобілі ворога навіть у русі, а також уражати окупантів у окопах чи бліндажах.

"Це ще один важливий крок до посилення наших бойових можливостей", – зазначають у Міноборони.

Пілот керує "Вихором" за допомогою спеціального пульта, FPV-окулярів та обладнання для передання сигналу.

Дрони можуть бути оснащені додатковими пристроями для виконання ширшого кола завдань.