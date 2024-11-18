Минобороны утвердило использование FPV-комплекса "Вихрь" в Силах обороны

FPV-комплекс "Вихрь" (Фото: Минобороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны FPV-комплекс "Вихрь". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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FPV-дроны этого комплекса могут преследовать бронетехнику или автомобили врага даже в движении, а также поражать оккупантов в окопах или блиндажах.

"Это еще один немаловажный шаг к усилению наших боевых возможностей", – отмечают в Минобороны.

Пилот управляет "Вихрем" с помощью специального пульта, FPV-очков и оборудования для передачи сигнала.

Дроны могут быть оснащены дополнительными устройствами для выполнения более широкого круга задач.