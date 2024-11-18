Минобороны утвердило использование FPV-комплекса "Вихрь" в Силах обороны
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны FPV-комплекс "Вихрь". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
FPV-дроны этого комплекса могут преследовать бронетехнику или автомобили врага даже в движении, а также поражать оккупантов в окопах или блиндажах.
"Это еще один немаловажный шаг к усилению наших боевых возможностей", – отмечают в Минобороны.
Пилот управляет "Вихрем" с помощью специального пульта, FPV-очков и оборудования для передачи сигнала.
Дроны могут быть оснащены дополнительными устройствами для выполнения более широкого круга задач.
- 23 октября Минобороны разрешило к использованию в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган".
- 14 ноября Минобороны кодифицировало и допустило к применению в Силах обороны турель "Пернач" украинского производства.
- 15 ноября Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".