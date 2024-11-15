Минобороны допустило к эксплуатации бронеавтомобиль "Зубр" – фото и характеристики

Военный (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Транспортное средство мультифункциональное и отличается мобильностью, маневренностью и компактными размерами. "Зубр" имеет усиленную независимую подвеску и уникальные ходовые характеристики, что позволяет передвигаться на относительно высоких скоростях по сложным участкам местности.

Также бронеавтомобиль может преодолевать неглубокие водные преграды. Броня и конструкция "Зубра" обеспечивает защиту военнослужащих от поражений стрелковым оружием и минимизирует травмирование водителя и пассажиров при подрыве машины на мине или фугасе.

Конструкция автомобиля позволяет устанавливать дополнительные системы вооружения, использовать его для транспортировки личного состава и эвакуации раненых, отметили в Минобороны.

Фото: Министерство обороны

23 октября МО кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган".

14 ноября стало известно, что Минобороны кодифицировало и допустило к применению в Силах обороны турель "Пернач" украинского производства.