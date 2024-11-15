Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль "Зубр" – фото та характеристики

Військовий (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневровістю та компактними розмірами. "Зубр" має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики, що дозволяє пересуватися на порівняно високих швидкостях складними ділянками місцевості.

Також бронеавтомобіль може долати неглибокі водні перешкоди. Броня та конструкція "Зубра" забезпечує захист військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю та мінімізує травмування водія і пасажирів у разі підриву машини на міні чи фугасі.

Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу та евакуації поранених, наголосили в Міноборони.

Фото: Міністерство оборони

23 жовтня МО кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган".

14 листопада стало відомо, що Міноборони кодифікувало та допустило до застосування у Силах оборони турель "Пернач" українського виробництва.