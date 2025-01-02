Минобороны провело показ FPV-дронов, управляемых через оптоволокно – фото

Показ дронов (Фото: Минобороны)

Главное управление оборонных инноваций Министерства обороны провело презентационное тестирование FPV-дронов, управляемых через волоконно-оптический кабель. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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На мероприятии ряд отечественных производителей представил более десятка моделей дронов, некоторые из них способны нести до трех килограммов полезной нагрузки. За демонстрационными полетами наблюдали опытные операторы БпЛА – потенциальные пользователи технологии на поле боя.

Начальник управления беспилотных авиационных систем Главного управления инноваций Минобороны Евгений Ткаченко рассказал, что россияне продолжают наращивать возможности по применению технологий управления дронами через оптоволокно, поэтому необходимо нивелировать преимущества оккупантов в этом сегменте.

"Отечественные производители демонстрируют свою готовность быстро адаптироваться к современным вызовам войны и претворять в жизнь новейшие разработки. Сегодня, в подтверждение этому, мы видим успешную работу средств и их эффективность и, что не менее важно, готовность к быстрому масштабированию этих технологий для обеспечения потребностей войск ", – добавил Ткаченко.

Оператор БпЛА одного из подразделений Вооруженных Сил Украины старший солдат Игорь Ю. рассказал, что хотя технология и не новая, но она крайне эффективна в условиях современной войны и активного радиоэлектронного противодействия.

"Несмотря на определенные особенности применения такого типа дронов, они незаменимы для успешного выполнения определенных специальных задач. Ожидаем, что с их помощью эффективность выполнения боевых задач значительно повысится", — подчеркнул военный.

Ткаченко отметил, что средства, представленные на показе, уже находятся на завершающем этапе кодификации и в ближайшее время будут поставляться военным.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны