В 2024 году армия могла получить 1,7 млн дронов, но не было госзаказов – глава Техсил

Украинские FPV-дроны (Фото: Евгения Мазур/LIGA.net)

Украинские производители дронов способны были изготовить более 1,7 млн единиц беспилотников в 2024 году, но простаивали из-за отсутствия госзаказов. Об этом заявила исполнительный директор Технологических Сил Украины Екатерина Михалко, передает корреспондент LIGA.net.

Заявление прозвучало на презентации публичного счетчика вооружения, в частности дронов, средств радиоэлектронной борьбы, которые не изготовили в 2024 году крупнейшие в Украине частные производители из-за отсутствия государственных контрактов, несмотря на имеющиеся для этого мощности.

"Мы построили аккумулированные данные о производственных мощностях, которые есть у украинских производителей, входящих в Технологические Силы Украины, но которые в течение прошлого года простаивали по одной банальной причине отсутствия государственных контрактов на эти мощности. Какая же это цифра? Это 1 720 679 дронов, на которые были производственные способности", - рассказала Михалко, добавив, что 1,6 млн из этой цифры - FPV-дроны.

По ее словам, речь идет о 30 образцах роботизированных систем и средств, допущенных к эксплуатации Министерством обороны, "что свидетельствует о готовности производителей к серийному производству и соответствии продукции потребностям военных".

Несмотря на это, оружие не было законтрактовано и не было поставлено на фронт.

Михалко подчеркнула, что нехватка госзаказов приводит к упущенной выгоде для страны. По ее оценкам, Украина недополучила около $2 млрд из-за запрета контролируемого экспорта в 2024 году, что могло бы обеспечить финансирование для дальнейших закупок оружия.

"Очень важно сделать контрактование прогнозируемым, и если нет финансовой возможности покупать эти дроны или по каким-то причинам нет в них нужды, тогда необходимо контролируемо разрешить их продавать в наши дружественные страны", - подчеркнула чиновница.