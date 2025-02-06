В 2024 году армия могла получить 1,7 млн дронов, но не было госзаказов – глава Техсил
Украинские производители дронов способны были изготовить более 1,7 млн единиц беспилотников в 2024 году, но простаивали из-за отсутствия госзаказов. Об этом заявила исполнительный директор Технологических Сил Украины Екатерина Михалко, передает корреспондент LIGA.net.
Заявление прозвучало на презентации публичного счетчика вооружения, в частности дронов, средств радиоэлектронной борьбы, которые не изготовили в 2024 году крупнейшие в Украине частные производители из-за отсутствия государственных контрактов, несмотря на имеющиеся для этого мощности.
"Мы построили аккумулированные данные о производственных мощностях, которые есть у украинских производителей, входящих в Технологические Силы Украины, но которые в течение прошлого года простаивали по одной банальной причине отсутствия государственных контрактов на эти мощности. Какая же это цифра? Это 1 720 679 дронов, на которые были производственные способности", - рассказала Михалко, добавив, что 1,6 млн из этой цифры - FPV-дроны.
По ее словам, речь идет о 30 образцах роботизированных систем и средств, допущенных к эксплуатации Министерством обороны, "что свидетельствует о готовности производителей к серийному производству и соответствии продукции потребностям военных".
Несмотря на это, оружие не было законтрактовано и не было поставлено на фронт.
Михалко подчеркнула, что нехватка госзаказов приводит к упущенной выгоде для страны. По ее оценкам, Украина недополучила около $2 млрд из-за запрета контролируемого экспорта в 2024 году, что могло бы обеспечить финансирование для дальнейших закупок оружия.
"Очень важно сделать контрактование прогнозируемым, и если нет финансовой возможности покупать эти дроны или по каким-то причинам нет в них нужды, тогда необходимо контролируемо разрешить их продавать в наши дружественные страны", - подчеркнула чиновница.
- 2 января 2025 года Минобороны провело показ FPV-дронов, управляемых через оптоволокно.
- 5 января Сырский заявлял, что в украинском войске возросло количество применения дронов. Только за декабрь 2024 года было поражено более 54 000 целей противника, и 49% из них – с помощью дронов-камикадзе.