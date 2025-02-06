Россия создала свои "силы БпЛА". К 2030 году хочет привлечь туда 210 000 военных

Эти 210 000 военнослужащих, как предполагается, будут служить в составе 277 воинских частей и подразделений этого рода войск ВС РФ

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Украинская военная разведка J2 доложила главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Александру Сырскому о том, что российская оккупационная армия создала войско беспилотных систем ВС РФ.

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Разведка отмечает, что знает о планах россиян. Они предполагают привлечение 210 000 военнослужащих в составе 277 воинских частей и подразделений этого рода войск к 2030 году.

"Но в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам. Враг признает высокую эффективность боевого применения подразделений беспилотных систем ВСУ, не стоит на месте, перенимает наш передовой опыт, масштабирует свою работу", – подчеркнул главком.

В январе 66% российской техники были выведены из строя благодаря ударам беспилотников разных типов. В целом за месяц украинские дроны уничтожили или повредили на 7% больше целей, чем в декабре, добавил Сырский.