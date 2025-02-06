Россия создала свои "силы БпЛА". К 2030 году хочет привлечь туда 210 000 военных
Украинская военная разведка J2 доложила главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Александру Сырскому о том, что российская оккупационная армия создала войско беспилотных систем ВС РФ.
Разведка отмечает, что знает о планах россиян. Они предполагают привлечение 210 000 военнослужащих в составе 277 воинских частей и подразделений этого рода войск к 2030 году.
"Но в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам. Враг признает высокую эффективность боевого применения подразделений беспилотных систем ВСУ, не стоит на месте, перенимает наш передовой опыт, масштабирует свою работу", – подчеркнул главком.
В январе 66% российской техники были выведены из строя благодаря ударам беспилотников разных типов. В целом за месяц украинские дроны уничтожили или повредили на 7% больше целей, чем в декабре, добавил Сырский.
- 28 декабря 2024 года Сырский заявил, что по сравнению с 2023 годом объемы поставок беспилотных систем в подразделения Сил обороны увеличились в 19 раз.
- 31 декабря глава ГУР Буданов заявил, что российские оккупационные войска массово начали использовать дроны с кабелем, это "тренд" 2024 года.