"Тренд этого года". Буданов рассказал, какие российские дроны стали проблемой для ВСУ

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Российские оккупационные войска массово начали использовать дроны с кабелем, это "тренд" 2024 года. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"В войне дронов все же мы все еще побеждаем, но россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это то, что называют оптоволокном. Да, это огромная сейчас для нас проблема", – рассказал он.

По словам Буданова, такие FPV-дроны россиян невозможно остановить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, это такое ноу-хау и тренд в этом году.

Начальник ГУР отметил, что в следующем году планируется сосредоточиться на поиске технологических решений для эффективного противодействия большому количеству подобных беспилотников.

28 декабря 2024 года главком Сырский заявил, что по сравнению с 2023 годом объемы поставок беспилотных систем в подразделения Сил обороны увеличились в 19 раз.

30 декабря КМВА подсчитала, что в 2024 году в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог, российские оккупационные войска за это время нанесли почти 200 воздушных ударов по городу.