Власти Киева подсчитали, сколько ударов Россия нанесла по столице за 2024 год
В 2024 году в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог, российские оккупационные войска за это время нанесли почти 200 воздушных ударов по городу. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
В течение года вооруженные силы РФ совершили около 200 воздушных ударов по столице Украины, используя более 1600 различных средств поражения, среди которых:
→ более 1300 беспилотников;
→ более 200 крылатых ракет (Х-101, Х-59, Х-69, "Искандер-К", "Калибр");
→ 24 баллистические ракеты ("Искандер-М", KN-23);
→ 22 аэробалистические ракеты "Кинжал";
→ семь гиперзвуковых ракет "Циркон".
Наибольшим ударом по Киеву стало комбинированное нападение, когда враг одновременно применил 78 средств поражения, среди которых 49 ракет Х-101 и 10 аэробалистических ракет "Кинжал".
За весь год столица выдержала шесть массированных и 14 комбинированных воздушных ударов, добавили в КМВА.
- В последний раз Россия атаковала дронами Киев и область в ночь на 20 декабря 2024 года. Обломки упали в одном из районов столицы, в Бориспольском районе произошел пожар.
- Утром враг ударил ракетами, в том числе атаковал Киев баллистикой. Один человек погиб, более 10 – пострадали.
- Воздушные силы сообщили, что РФ избивала северокорейскими ракетами и "Искандерами". Силы ПВО сбили все пять.