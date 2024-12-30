Власти Киева подсчитали, сколько ударов Россия нанесла по столице за 2024 год

В течение 2024 года, используя более 1600 различных средств поражения, Россия нанесла по Киеву 200 ударов

Последствия российского удара по дому в Киеве (Фото: ЕРА)

В 2024 году в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог, российские оккупационные войска за это время нанесли почти 200 воздушных ударов по городу. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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В течение года вооруженные силы РФ совершили около 200 воздушных ударов по столице Украины, используя более 1600 различных средств поражения, среди которых:

→ более 1300 беспилотников;

→ более 200 крылатых ракет (Х-101, Х-59, Х-69, "Искандер-К", "Калибр");

→ 24 баллистические ракеты ("Искандер-М", KN-23);

→ 22 аэробалистические ракеты "Кинжал";

→ семь гиперзвуковых ракет "Циркон".

Наибольшим ударом по Киеву стало комбинированное нападение, когда враг одновременно применил 78 средств поражения, среди которых 49 ракет Х-101 и 10 аэробалистических ракет "Кинжал".

За весь год столица выдержала шесть массированных и 14 комбинированных воздушных ударов, добавили в КМВА.