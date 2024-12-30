Центр при СНБО: Россия использует меньше дронов после удачных ударов по производствам

Однако в Центре предостерегают, что не стоит смотреть на уменьшение дронов – враг их накапливает

Россия запускает дроны (Фото: ресурсы оккупантов)

Уменьшение количества дронов во время атак по Украине – следствие успешных ударов Сил обороны. Однако враг накопил ракеты и БпЛА, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Он отметил, что не стоит смотреть на уменьшение количества дронов во время атак.

"Они накапливают дроны, потому что у них произошло определенное логистическое провисание в результате удачных ударов по местам производства и хранения компонентов к "шахедам", отсюда и снижение количества в воздухе", – отметил Коваленко.

За последнюю неделю, согласно данным Воздушных сил, количество дронов, которыми Россия атакует Украину, варьируется от 10 до 43. Последняя массированная атака произошла 25 декабря – оккупанты ударили 106 БпЛА и 78 ракетами.

Руководитель ЦПД отметил, что у россиян накопилось много ракет разных типов, в том числе Х-101 и "Калибров", а также баллистических.

"Как и говорил, считаю, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась", – подчеркнул Коваленко.