Центр при СНБО: Россия использует меньше дронов после удачных ударов по производствам
Уменьшение количества дронов во время атак по Украине – следствие успешных ударов Сил обороны. Однако враг накопил ракеты и БпЛА, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
Он отметил, что не стоит смотреть на уменьшение количества дронов во время атак.
"Они накапливают дроны, потому что у них произошло определенное логистическое провисание в результате удачных ударов по местам производства и хранения компонентов к "шахедам", отсюда и снижение количества в воздухе", – отметил Коваленко.
За последнюю неделю, согласно данным Воздушных сил, количество дронов, которыми Россия атакует Украину, варьируется от 10 до 43. Последняя массированная атака произошла 25 декабря – оккупанты ударили 106 БпЛА и 78 ракетами.
Руководитель ЦПД отметил, что у россиян накопилось много ракет разных типов, в том числе Х-101 и "Калибров", а также баллистических.
"Как и говорил, считаю, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась", – подчеркнул Коваленко.
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