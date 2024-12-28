В военной разведке заявили, что Россия накопила 1400 дальнобойных ракет

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Россия все еще имеет значительный запас дальнобойных ракет и способна производить новые, используя иностранные компоненты. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE.

По его словам, у России есть в запасе около 1400 дальнобойных ракет. Из них – 350 "Калибров", 500 "Ониксов", 50 "Кинжалов", более 130 "Искандеров" и свыше 400 единиц X-101, X-35 и X-55.

"Но речь идет, что по многим позициям это – неприкосновенный запас. Поэтому они [россияне] уделяют большое внимание планированию, разведке и не работают так огульно, как это было на первых этапах полномасштабного вторжения", — констатировал Юсов.

Представитель военной разведки отметил, что Россия способна производить от 40 до 50 ракет "Искандер", 30-50 "Калибров" и около 50 ракет X-101.

"Это изготовление критически зависит, в том числе и от иностранных компонентов. Поэтому усиление санкционной политики, контроль над соблюдением этой санкционной политики – это важная часть и задача, над которой работают Украина и партнеры", – подчеркнул Юсов.