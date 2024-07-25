У России стало меньше ракет X-101, но ежемесячно производится по полсотни – ГУР
Ежемесячно Россия производит около 50 единиц крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны в ответ на запрос LIGA.net.
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По информации ГУР, на начало полномасштабного вторжения в Украину Россия имела на вооружении 440 ракет типа Х-101. В 2023 году в РФ было произведено 460 таких ракет.
В то же время сейчас Россия имеет на вооружении около 160 ракет Х-101 и ежемесячно производит 50 единиц.
На вопрос о происхождении компонентов в разведке отметили, что для изготовления ракет Х-101 90% деталей и оборудования западного производства импортируются в Россию через Китай.
10 июля британская газета Financial Times в материале о ракетной атаке на детскую больницу Охматдет со ссылкой на отчет Королевского института объединенных служб сообщала, что сейчас Россия производит почти в восемь раз больше ракет Х-101, чем до полномасштабного вторжения.
По информации издания, в 2021 году РФ произвела 56 ракет X-101, а в 2023 году – 420 единиц.
Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Она была впервые использована в боевых условиях в 2015 году в ходе российской интервенции в Сирию. В настоящее время она широко используется в ходе войны в Украине. Носителями ракет являются стратегический бомбардировщик Ту-95.
- 8 июля россияне нанесли ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве. В тот же день СБУ сообщила, что РФ ударила по медучреждению крылатой ракетой X-101.
- 9 июля СБУ сообщила, что получила новые подтверждения типа ракеты, которой Россия ударила по больнице.
- Эту информацию также подтвердили аналитики Bellingcat, проанализировавшие видео из социальных сетей и создавшие 3D-модель ракеты.
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