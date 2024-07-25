У Росії поменшало ракет X-101, але щомісяця виготовляється по півсотні – ГУР

Зараз Росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101, зазначили у розвідці

Крилата ракета X-101 (Фото: ресурс окупантів)

Щомісяця Росія виробляє близько 50 одиниць крилатих ракет повітряного базування Х-101. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони у відповідь на запит LIGA.net.

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За інформацією ГУР, станом на початок повномасштабного вторгнення в Україну Росія мала на озброєнні 440 ракет типу Х-101. У 2023 році в РФ було виготовлено 460 таких ракет.

Водночас зараз Росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 і щомісяця виробляє 50 одиниць.

На запитання щодо країн походження компонентів у розвідці зазначили, що для виготовлення ракет Х-101 90% деталей та обладнання західного виробництва імпортуються в Росію через Китай.

10 липня британська газета Financial Times у матеріалі про ракетну атаку на дитячу лікарню Охматдит з посиланням на звіт Королівського інституту об’єднаних служб повідомляла, що зараз Росія виробляє майже у вісім разів більше ракет Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення.

За інформацією видання, у 2021 році РФ виготовила 56 ракет X-101, а у 2023 році – 420 одиниць.

ДОВІДКА. Х-101 – російська стратегічна крилата ракета класу "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Вона вперше була використана в бойових умовах у 2015 році в ході російської інтервенції в Сирію. Нині вона широко використовується у війні в Україні. Носіями ракет є стратегічний бомбардувальник Ту-95.

8 липня росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві. Того ж дня СБУ повідомила, що РФ вдарила по медзакладу крилатою ракетою X-101.

9 липня СБУ повідомила, що отримала нові підтвердження щодо типу ракети, якою Росія вдарила по лікарні.

Цю інформацію також підтвердили аналітики Bellingcat, які проаналізували відео із соціальних мереж та створили 3D-модель ракети.

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